«C’est foutu», l’annonce en direct de Marion Rousse avec Alaphilippe

Aux commentaires de Paris-Nice sur France Télévisions, Marion Rousse analyse, par la même occasion, les performances de son mari Julian Alaphilippe, qui a vécu une quatrième étape galère avec une crevaison à 8,5km de l'arrivée et une 58ème place au classement de l'étape. En plein direct, la patronne du Tour de France femmes a exprimé sa déception.

Marion Rousse multiplie les casquettes. Patronne du Tour de France féminin, à la tête de sa propre émission, elle assure aussi les commentaires de Paris-Nice aux côtés d’Alexandre Pasteur et de Laurent Jalabert. Une course à laquelle participe son mari Julian Alaphilippe. Les deux tourtereaux ont donc certainement l’occasion de se croiser avant les étapes.

Les difficultés de Rousse avec Alaphilippe

« Julian, en tant que coureur cycliste, part plus de 250 jours à l’année. Il sait que ce sont ses dernières années de sportif de haut niveau, donc il faut qu’il le fasse à 100%. Évidemment, c’est dur aussi parfois de son côté de ne pas voir son fils comme il en aurait envie, mais tous les sportifs de haut niveau sont logés à la même enseigne malheureusement. J’arrive à être quand même un peu plus présente à la maison mais ma carrière sera plus longue que la sienne » avait lâché Rousse, s’exprimant sur les difficultés à se séparer.

La prédiction de Rousse en direct

Et lors de cette quatrième étape, Rousse a vécu un nouveau moment fort à l’antenne avec la crevaison de Julian Alapilippe à près de 8km de l’arrivée. « Problème mécanique pour Julian Alaphilippe. Ce n’est pas le bon moment. C’est foutu, il est obligé de se faire dépanner par la voiture neutre » a-t-elle déclaré au micro. Et elle avait effectivement raison. Le coureur français a pris une triste 58ème place, terminant à près de 10 minutes du vainqueur du jour le Portugais Joao Almeida. Le leader du classement général se nomme Jonas Vingegaard.