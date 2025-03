Carine Galli : Son aventure avec des joueurs de France 98 !

Amadou Diawara

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France a remporté sa première étoile face au Brésil. Interrogée sur le sacre des Bleus à la Coupe du Monde, Carine Galli a raconté comment elle a vécu cette magnifique soirée. Ayant une affection particulière pour la génération 98, la journaliste s'est réjouie d'avoir pu travailler avec certains membres du groupe d'Aimé Jacquet.

L'équipe de France a remporté sa Coupe du Monde en 1998. Opposés au Brésil le 12 juillet, les Bleus se sont imposés 3-0 au Stade de France, et ce, grâce à un doublé de Zinedine Zidane et à une réalisation de dernière minute signée Emmanuel Petit. Dans une vidéo postée sur le compte Instagram Generation France 98, Carine Galli a raconté comment elle a vécu cette soirée magique, avant de se réjouir d'avoir collaboré avec certains joueurs du groupe d'Aimée Jacquet.

Une star valide son transfert au PSG !

➡️ https://t.co/fCp1JgM8Rn pic.twitter.com/GYAP9sC4J9 — le10sport (@le10sport) March 13, 2025

«J’ai eu le bonheur d’en croiser quelques-uns»

« Le 12 juillet 1998, j’avais treize ans et j’étais en voyage linguistique en Angleterre. Je me rappelle que c’était un grand moment. On était tout un groupe de Français. On était réunis chez une famille anglaise pour voir la finale et je me rappelle qu’il y avait énormément d’Anglais qui étaient tous pour le Brésil. Donc on était très très inquiets avant la rencontre. J’avais un tee-shirt à l’effigie de l’équipe de France, j’avais mis le drapeau français en maquillage bleu-blanc-rouge, et ce fût magique. Une soirée unique. Je m’en rappelle évidemment comme si c’était hier », a raconté Carine Galli, avant d'en rajouter une couche.

«J’ai eu aussi le grand bonheur de travailler avec certains»

« J’ai eu le bonheur d’en croiser quelques-uns (des joueurs de France 98 après leur succès, à Saint-Tropez). J’ai eu aussi le grand bonheur de travailler avec certains. […] Le 12 juillet 1998 et la génération France 98 reste évidemment à mes yeux la plus belle génération. Ce sont mes plus grands moments avec l’équipe de France. Ils sont à jamais les premiers, et ils sont tout simplement inoubliables », s'est enflammée la journaliste Carine Galli.