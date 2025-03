Le PSG envoyé à Disneyland, l’appel insolite avant l’OM !

Alexis Brunet

Au prix d’un match héroïque à Anfield, le PSG a arraché sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions. Mais après avoir battu Liverpool, un autre match de gala attend les Parisiens qui reçoivent l’OM dimanche soir. L’humoriste Redouane Bougheraba a très peur de l’équipe de Luis Enrique et espère que les partenaires de Marquinhos se montreront cléments.

Mardi soir, au bout du suspense, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés un but à zéro face à Liverpool et ils ont eu besoin d’aller jusqu’aux tirs au but pour composter le précieux sésame. Un exercice dans lequel a brillé Gianluigi Donnarumma, en arrêtant deux tentatives des Reds.

Le Classique face à l’OM dimanche soir

Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont livré un gros match pour se qualifier et un nouveau challenge les attend dès dimanche soir. En effet, le PSG reçoit l’OM au Parc des princes pour le dernier Classique de la saison. Les Marseillais seront sûrement revanchards, après avoir perdu 3-0 au Vélodrome à l’aller.

Le PSG à Disneyland ?

L’OM sera donc motivé, mais pas sûr que cela suffise. En effet, le PSG fait peur à tout le monde vu sa forme actuelle et la double confrontation face à Liverpool. L’humoriste marseillais Redouane Bougheraba espère donc que les Parisiens se montreront cléments contre Marseille, avec pourquoi pas un petit saut par Disneyland avant dimanche soir. « On va regarder le match de Marseille avec peur. Moi, j’aimerais beaucoup, c’est un message que j’adresse aux dirigeants de Paris, c’est bon, laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Ils sont à 15 points. Envoyez la réserve, même pas, envoyez-nous l’équipe féminine. Vraiment. En vrai, ils sortent d’un match de 120 minutes, penalties, les mecs sont crevés, allez fêter votre victoire. Partez en week-end, Central Park ou Disneyland. Mettez-nous les dirigeants », a supplié Bougheraba sur RMC.