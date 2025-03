PSG : Le Qatar bloque une énorme signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Luis Campos n'a toujours pas prolongé au PSG, ce qui jette un froid sur son avenir à Paris. Et pourtant, le dirigeant portugais réalise un travail globalement salué en interne, ce qui en fait une situation intrigante. Et dans ce cas-là, c'est souvent le Qatar qui bloque tout.

Alors que le nouveau projet du PSG semble porter ses fruits, son principal architecte pourrait bien partir. En effet, le contrat de Luis Campos s'achève en juin prochain et son contrat n'a toujours pas été prolongé. Une situation surprenante puisque dans le même temps, Luis Enrique a quant à lui étendu son bail jusqu'en 2027 alors que les deux hommes forts du secteur sportif devaient prolonger en même temps. La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions après une magnifique double confrontation face à Liverpool pourrait toutefois accélérer les choses.

Campos, une situation intrigante

Interrogé à ce sujet lors d'une session de questions/réponses organisée sur le site du Parisien, Laurent Perrin assure qu'il n'a « aucune » information au sujet des négociations concernant la prolongation de Luis Campos. « Il souhaite prolonger mais ne voit rien venir. Il a des propositions comme nous l'avons écrit. C'est intrigant car Nasser a désormais de bonnes relations avec lui et il est évidemment ravi de son travail et de l'effectif qu'il a bâti avec Luis Enrique », ajoute le journaliste du Parisien.

«Quand il y a des blocages inexpliqués, cela vient souvent de Doha»

Une situation d'autant plus surprenante que le projet lancé par le PSG il y a deux ans porte ses fruits et que le relation entre une directeur sportif et son entraîneur n'a jamais semblé aussi fluide sous l'ère QSI. Laurent Perrin s'interroge donc et estime qu'il faut aller chercher les réponses du côté du Qatar : « Alors où est le problème ? Encore une fois je n'ai pas d'info mais dans ce club, quand il y a des blocages inexpliqués, cela vient souvent de Doha ».