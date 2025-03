Mercato - PSG : Une star a signé, feuilleton terminé !

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG alors que son contrat avec le Bayern Munich prenait initialement fin en juin prochain, Joshua Kimmich a tranché pour son avenir. Le milieu de terrain allemand s'apprête à signer une prolongation avec le club bavarois, fermant donc définitivement la porte au PSG.

Le PSG semble déjà vouloir placer ses pions en vue du prochain mercato estival, et plusieurs noms sont évoqués depuis plusieurs semaines dans le viseur de Luis Campos : Lucas Chevalier (LOSC), Mohamed Salah (Liverpool), Ibrahima Konaté (Liverpool) ou encore Joshua Kimmich (Bayern Munich) sont notamment concernés. Et ce dernier a tranché pour le PSG...

🚨🔴 Joshua #Kimmich will sign his new contract until 2029 today or tomorrow. A full agreement has been reached.



Fittingly, he posted that, in addition to the victory against Leverkusen, another statement from him will follow this week – meaning his contract extension.… pic.twitter.com/5vQUeeCFTJ