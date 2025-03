Mercato - PSG : «Il y a des conversations», une star relance son avenir ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aperçu en grande discussion avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi mardi soir après la victoire du PSG à Anfield, Virgil van Dijk est toujours en fin de contrat avec Liverpool. Interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre, l’international néerlandais a assuré qu’il n’avait aucune idée de quoi son avenir sera fait.

Alors que son nom avait déjà été lié au PSG, Virgil van Dijk a été aperçu en grande discussion avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi mardi soir, après la qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions. De quoi susciter des spéculations sur une possible arrivée à Paris la saison prochaine, lui qui est en fin de contrat et ne sait pas s’il restera à Liverpool.

PSG : Daniel Riolo a trouvé mieux que Luis Enrique !

➡️ https://t.co/UYF9uWm652 pic.twitter.com/acrQ7tuerZ — le10sport (@le10sport) March 12, 2025

« Aucune idée pour le moment »

« Aucune idée pour le moment, toujours aucune idée. Vous pouvez continuer à essayer. Il n’y a rien en suspens. Je ne sais même pas moi-même. Je continue à dire la même chose. Je crois qu’il reste encore 10 matchs à jouer, c’est sur quoi je me concentre », a confié Virgil van Dijk en zone mixte à propos de son avenir.

« Il y a des conversations en coulisses, mais c’est à peu près tout »

L’international néerlandais de Liverpool a ajouté : « S’il y a du nouveau, vous le saurez bien sûr, mais je ne le sais pas moi-même. Tout le monde sait qu’il y a des conversations en coulisses, mais c’est à peu près tout. Pour l’instant je ne sais même pas ce qui se passera l’année prochaine. Donc si quelqu’un dit qu’il le sait, il vous ment. »