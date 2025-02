PSG - Real Madrid : Ils veulent boucler le même gros coup !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de renforcer leur défense, le PSG et le Real Madrid ont tous les deux été annoncés sur la piste d’Ibrahima Konaté dernièrement. Mais les deux formations cibleraient également un autre défenseur de Liverpool en la personne de Virgil Van Dijk, dont le contrat arrive à son terme à la fin de la saison.

« C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur. » Interrogé par Téléfoot, Ibrahima Konaté (25 ans) a récemment répondu aux rumeurs l’envoyant au PSG ou bien au Real Madrid, confirmant également avoir reçu une offre de prolongation de la part de Liverpool, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

Le PSG et le Real Madrid attentifs à la situation de Van Dijk

Son coéquipier Virgil Van Dijk quant à lui n’a plus que quelques mois sur son bail, qui arrive à son terme en juin 2025, et n’a toujours pas prolongé. D’après les informations de TBR Football, les positions entre l’international néerlandais (78 sélections) et Liverpool seraient encore éloignées.

L’Atlético, le Bayern et la Juventus également intéressés

Si sa volonté semble plutôt de rester à Liverpool, Virgil Van Dijk aurait de sérieux prétendants, dont feraient partie le PSG et le Real Madrid, toujours selon TBR Football. L’Atlético de Madrid, le Bayern Munich et la Juventus seraient également sur les rangs si jamais le défenseur âgé de 33 ans venait à quitter les Reds à la fin de son contrat.