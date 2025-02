Mercato : L'enfant du pays répond pour son futur transfert au PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2026, Ibrahima Konaté a confirmé avoir reçu une offre de prolongation de la part de Liverpool. Mais le défenseur âgé de 25 ans est également annoncé dans le viseur du Real Madrid, ainsi que du PSG. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le natif de Paris s’est exprimé sur son avenir.

À l’instar de Mohamed Salah, Liverpool aimerait prolonger d’autres joueurs dont le contrat prend fin en juin 2025, comme Virgil Van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Si sa situation est moins urgente, puisqu’il lui reste un an et demi de contrat, les Reds veulent également prolonger Ibrahima Konaté que l'on annonce dans le viseur du PSG.

« Entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur »

« J’ai reçu une offre de prolongation ? Oui », a confié l’international français (21 sélections), dans un entretien accordé à Téléfoot. Mais Ibrahima Konaté a d’autres options, comme rejoindre le Real Madrid ou le PSG, deux clubs annoncés sur sa piste. « C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur », a-t-il avoué.

« Je me focalise vraiment cette saison »

Pour le moment, le natif de Paris, où habite encore sa famille, assure ne penser à rien d’autres que sa fin de saison avec Liverpool : « Mais moi maintenant, je me focalise vraiment cette saison, de tout rafler, de prendre le maximum de titres possibles. Et ensuite par rapport à ma situation contractuelle, c’est mes agents et mes conseillers qui s’occupent de ça. »