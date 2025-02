Mercato : L’OM a bouclé un très grand coup !

La rédaction

L’OM voulait enchaîner un troisième succès de rang et c’est chose faite avec la victoire 5-1 face à l’ASSE ce samedi. Dans cette large victoire, les performances d’Amine Gouiri ou encore d’Ismaël Bennacer sortent du lot. Le nouvel attaquant de l’OM s’est d’ailleurs exprimé sur son coéquipier en zone mixte après le match.

L’OM recevait l’ASSE ce samedi dans un Vélodrome bouillant. Les Olympiens se sont largement imposés 5 buts à 1 avec, encore une fois, une grosse performance d’Amine Gouiri. Le nouveau numéro 9 titulaire de l’OM s’est illustré avec un doublé, ce qui porte son compteur à 2 buts et 3 passes décisives en trois matchs. Une adaptation éclair pour l’international algérien.

Les recrues font le show

Amine Gouiri s’est d’ailleurs exprimé sur un autre joueur qui a brillé ce samedi. Ismaël Bennacer a déjà gagné sa place de titulaire au milieu de terrain en seulement deux matchs avec l’OM. Comme lors de son premier match, l’ancien de l’AC Milan a joué une grosse heure de jeu et a éclaboussé de son talent la rencontre.

« Il nous aide énormément »

Amine Gouiri s’est d’ailleurs confié sur son coéquipier en zone mixte dans des propos rapportés par Le Phocéen : « Ismaël, on le connaît tous. Que ce soit en dehors ou sur le terrain, c'est quelqu'un d'exemplaire. Il a joué cinq ans au Milan, donc il a beaucoup d'expérience. Comme je dis, il est arrivé ici et on dirait que ça fait longtemps qu'il est là. Il parle beaucoup, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Il donne beaucoup de conseils. Franchement, il nous aide énormément. »