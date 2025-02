L'enfant du pays revient, jackpot pour le PSG ?

La rédaction

Le mercato hivernal a permis au PSG de régler un dossier de l'été dernier, à savoir le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. A présent, la priorité de la prochaine session des transferts du côté du Paris Saint-Germain est double : un milieu offensif en la personne de Maghnes Akliouche et surtout un défenseur central : Ibrahima Konaté. Le natif de Paris doit-il être le joueur sur qui le PSG doit miser ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain a recruté beaucoup de joueurs étrangers ces derniers mois. Hormis Désiré Doué natif d'Angers, les dirigeants parisiens ont mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie), Joao Neves (Portugal), Willian Pacho (Equateur) et Matvey Safonov (Russie). Et à l'approche du mercato estival de 2025, il semblerait que le comité directeur parisien soit prêt à recruter à nouveau français.

Maghnes Akliouche et Ibrahima Konaté en priorité pour le PSG ?

Romain Collet Gaudin, journaliste pour Eurosport notamment, assure que Maghnes Akliouche serait l'une des deux priorités estivales du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Le natif de Tremblay-en-France toque à la porte de l'équipe de France et a déjà connu les Espoirs et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le milieu de terrain offensif de l'ASM pourrait finir au PSG, à l'instar d'Ibrahima Konaté. Né à Paris et formé au Paris FC notamment, le défenseur de Liverpool a le PSG dans les veines comme il le dévoilait à RMC Sport en interview par le passé. « Après, c’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance. […] C’est dans nos gènes, ce sont les gènes parisiens donc c’est logique ». ESPN explique qu'à moins d'un an et demi de l'expiration de son bail chez les Reds, Konaté serait intéressé par le challenge parisien.

Ibrahima Konaté prêt à jouer pour son club de rêve

Et toujours d'après ESPN, le Paris Saint-Germain se projetterait sur la succession de Marquinhos. Le capitaine du PSG est certes contractuellement lié au club jusqu'à l'été 2028, mais le projet serait de recruter Konaté l'été prochain afin de faire la bascule. Un pari fort de la part des dirigeants s'il venait à se réaliser à la prochaine intersaison. Le journaliste Romain Collet Gaudin a d'ailleurs assuré qu'Ibrahima Konaté était l'autre priorité du PSG pour le mercato d'été. Que doit faire le PSG et quelle doit être la manœuvre prioritaire ?