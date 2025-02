Mercato : L’annonce en direct sur le prochain entraîneur de l’OM !

La rédaction

Roberto De Zerbi semble bien ancré dans le projet marseillais. Malgré l’intérêt de nombreux clubs européens, l’Italien affiche une vision à long terme et travaille déjà sur l’avenir avec Medhi Benatia. Eric Di Meco se montre confiant quant à son engagement, estimant qu’il est à l’OM pour les bonnes raisons et qu’il ira au bout de son contrat.

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM cet été a fait beaucoup de bruit sur la planète foot. Alors que l’entraîneur italien avait des offres de grands clubs européens, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont réussi à attirer l’entraîneur italien. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, l’ancien entraîneur de Brighton fait un très bon début de saison avec l’OM et est confortablement installé sur la deuxième place du championnat et ces performances pourraient faire envie à de nombreux clubs à la recherche d’un entraîneur.

« Il n’est pas là pour les mauvaises raisons »

Malgré les convoitises qu'il pourrait susciter, Roberto De Zerbi pourrait encore être là pour un moment. Éric Di Meco a expliqué la confiance qu’il a envers le coach de l’OM lors du Super Moscato Show sur RMC Sport. « De Zerbi n’est pas là pour, j’espère ne pas me tromper, les mauvaises raisons, je pense qu’il ira au bout de son bail », a expliqué l’ancien joueur de l’OM.

« On est déjà en train de préparer les années suivantes »

Roberto De Zerbi a d'ailleurs exprimé ce vendredi en conférence de presse son amour pour l’OM et ses supporters et en a profité pour montrer sa vision sur le long terme, qu’il a avec Medhi Benatia et le club phocéen : « Avec (Mehdi) Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes. Je veux voir ce que je peux offrir aux personnes qui viennent supporter cette équipe. C’est un des seuls métiers qui te permet de transmettre autant d’émotions à des personnes que tu ne connais pas. » De quoi rassurer les supporter marseillais.