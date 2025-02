Real Madrid : Transfert galactique à la Mbappé, l'annonce qui fait peur !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Vinicius Jr, l'Arabie Saoudite serait déterminée à le recruter lors du prochain mercato estival. Toutefois, le Real Madrid refuse de négocier le transfert de son numéro 7. Sereins, les Saoudiens ont fait savoir au clan Vinicius Jr qu'ils allaient se montrer patient, comme le club merengue l'a fait pour Kylian Mbappé.

Vinicius Jr fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis l'été 2018. Alertée par les performances de l'international brésilien, l'Arabie Saoudite voudrait le recruter depuis plusieurs années. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle aurait déjà approché le Real Madrid.

Vinicius Jr : L'Arabie Saoudite prépare un coup à la Mbappé

Selon les informations d'AS, plusieurs représentants du fonds d'investissement saoudien ont voulu rencontrer Florentino Pérez. Toutefois, le président du Real Madrid aurait décliné leur invitation. Finalement, la réunion a été tenue par José Ángel Sánchez, et ce, par visioconférence. Et le directeur général du Real Madrid a fait clairement savoir qu'il fallait payer la clause libératoire à 1 milliard d'euros pour recruter Vinicius Jr. Une réponse n'ayant pas affolé les Saoudiens.

«Nous allons aborder cette opération comme une course de fond»

A en croire AS, l'Arabie Saoudite aurait ainsi déclaré au clan Vinicius Jr qu'il « n'y avait pas d'urgence ». « Nous allons aborder cette opération comme une course de fond, comme celle qui a permis à Kylian Mbappé de signer au Real Madrid », a-t-elle ajouté. Pour rappel, la Maison-Blanche a lancé les discussions avec l'ancien numéro 7 du PSG en 2017, et le joueur a finalement migré vers le Santiago Bernabeu le 1er juillet dernier, soit sept ans plus tard. Conscient qu'il faut de longues années pour finaliser un transfert galactique, Florentino Pérez a des raisons d'être inquiet pour Vinicius Jr. Affaire à suivre...