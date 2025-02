OM : Improbable, De Zerbi réclame un entraîneur !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi fait une grosse impression à l’Olympique de Marseille... et pas seulement auprès des supporters et des observateurs ! Les joueurs sont également frappés par la personnalité de l’entraineur italien et c’est notamment le cas de Geronimo Rulli, arrivé en même temps que lui en provenance de l’Ajax Amsterdam.

C’est peut-être la recrue la plus importante des dernières années. Considéré comme l’un des meilleurs de sa génération et annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en décidant de signer à l’OM. Et l’impact a été immédiat, puisque l’Italien réalise du très bon travail à Marseille, avec notamment une solide deuxième place de Ligue 1.

« Pour lui, nous devons nous comporter comme si nous étions un entraîneur »

Dans un long entretien accordé à La Nacion, Geronimo Rulli a donné sa version de Roberto De Zerbi, notamment concernant le travail qu’il demande aux gardiens. « C'est un rôle fondamental. Il exige beaucoup de nous car, sur le terrain, nous devons nous comporter comme si nous étions un entraîneur » a expliqué l’international argentin de l’OM, arrivé lors du dernier mercato estival.

« En plus de remplir notre rôle classique de gardien de but, nous devons participer au jeu »

« En ayant une vision complète du terrain, nous devons constamment fournir des informations à nos collègues. En même temps, en plus de remplir notre rôle classique de gardien de but, nous devons participer au jeu » a poursuivi Geronimo Rulli. « Il nous fait beaucoup confiance et croit que nous sommes capables de jouer de cette façon. Cela demande beaucoup d’attention, une grande lecture du jeu et surtout beaucoup de courage pour jouer au football ».