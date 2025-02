Il menace de quitter l'OM : De Zerbi vend la mèche ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout juste promu directeur du football de l'OM, Medhi Benatia a lâché un froid sur son avenir, indiquant qu'il pourrait ne pas s'éterniser dans la cité phocéenne. Une chose est sûre, l'ancien international marocain devrait terminer la saison et même débuter la prochaine. Si l'on se réfère aux paroles de Roberto de Zerbi, Benatia se pencherait déjà sur les prochaines échéances.

Arrivé en novembre 2023 à l’OM, en tant que conseiller sportif, Medhi Benatia s’est fait remarquer par la direction. Connu pour bien connaître ses dossiers et convaincre des joueurs de renommées internationales, l’ancien international marocain a reçu une promotion. Depuis quelques semaines, il occupe le poste de directeur du football, ce qui lui offre une palette plus élargie. Mais la machine à broyer marseillaise pourrait bien le contraindre à changer d’air dans un avenir plus ou moins proche.

La grande annonce de Benatia

« Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n’ai pas peur de le dire. C’est usant mentalement, physiquement. La seule garantie : je vais tout donner jusqu’au dernier jour. J’ai fait venir ma famille de Dubaï, alors qu’ils ont déjà beaucoup voyagé pendant ma carrière. Concrètement, quand tu fais ce métier-là, à Marseille, tu n’as pas de vie de famille. Les enfants, ma femme, ils sont là, mais tu partages très peu, ce club te prend toute ton énergie » avait déclaré Benatia dans les colonnes de L’Equipe.

De Zerbi lâche un indice

Mais en conférence de presse, Roberto de Zerbi s’est montré rassurant en indiquant que Benatia se penchait déjà sur le prochain exercice. « Avec Mehdi Benatia, on est déjà en train de penser aux années suivantes. je ne compte pas mes heures, mais je veux voir ce que je peux offrir aux gens qui viennent au stade. C'est la magie du football. Une des seuls métier qui te permet de donner autant à des personnes que tu ne connais pas » a confié le coach de l’OM ce vendredi.