OM : Ce transfert qui va anéantir De Zerbi…

Thomas Bourseau

Qui aurait pu prédire il y a un an que Luis Henrique deviendrait si important à l’OM ? L’attaquant brésilien âgé de 23 ans fait l’unanimité et comble son entraîneur Roberto De Zerbi qui lui adressé un portrait flatteur dernièrement. Néanmoins, la possibilité de connaître d’autres championnats trotte dans la tête d’Henrique.

C’est du jamais vu pour Luis Henrique depuis son arrivée à l’OM. En cet exercice 2024/2025, l’ailier brésilien de 23 ans a déjà inscrit 9 buts pour 6 passes décisives délivrées. Il est même devenu indéboulonnable dans le onze de départ de Roberto De Zerbi quand bien même le coach ait changé de schéma tactique en cours de route cette saison.

De Zerbi : «Henrique ? C'est l'un des joueurs les plus importants de l'OM»

Luis Henrique a prolongé son contrat à l’OM jusqu’en juin 2028 l’été dernier. De quoi combler son entraîneur Roberto De Zerbi qui tenait le discours élogieux suivant à son égard la semaine dernière en conférence de presse. « Il fait une grande saison. Il nous prouve que c'est un joueur complet, avec ou sans ballon. Dans la finition, il marque des buts. Il est jeune, il faut qu'il s'impose de vouloir progresser. C'est l'un des joueurs les plus importants de l'OM ». Toutefois, les aspirations de grandeur de Luis Henrique pourraient lui faire emprunter une route différente de celle de l’Orange Vélodrome à l’avenir.

Luis Henrique a la tête ailleurs ?

En interview pour Get French Football News, Luis Henrique a clairement fait savoir qu’il est habité par des rêves personnels qu’il compte bien assouvir.

« Je pense qu'il y a de grands championnats à jouer. Je suis avec ma tête ici à l'OM. Il me reste encore trois ans de contrat. J'aime le club et le haut niveau et c'est à cela que je pense. Après, on verra. J'ai des rêves personnels. Je suis dans le moment présent à Marseille et ma tête est ici ». Il se peut que l’un des championnats en question évoqué par Luis Henrique soit la Premier League. D’ailleurs, le principal intéressé ferait tourner bien des têtes en Angleterre d’après le média qui explique que différents clubs seraient déjà venus aux renseignements.