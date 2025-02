Mercato - OM : Un entraîneur s’annonce à l’OM pour plusieurs années

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Roberto de Zerbi est parti pour durée. Présent en conférence de presse ce vendredi, en marge de la rencontre face à l'ASSE, le technicien italien a laissé entendre qu'il pourrait aller au bout de son contrat, soit jusqu'en juin 2027. Avec Mehdi Benatia, il se projette sur l'avenir du club marseillais.

L’OM a trouvé son trio magique cette saison. Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Pablo Longoria travaillent main dans la main pour améliorer cette équipe et la rendre encore plus compétitive. Les premiers fruits apparaissent avec une deuxième place prometteuse au classement.

De Zerbi voit plus loin

Présent en conférence de presse, De Zerbi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Au côté de Mehdi Benatia, le technicien travaille déjà sur l’OM de demain et sur les différentes pistes pour embellir un peu plus cette équipe.

« Je ne compte pas mes heures »

« Avec Mehdi Benatia, on est déjà en train de penser aux années suivantes. je ne compte pas mes heures, mais je veux voir ce que je peux offrir aux gens qui viennent au stade. C'est la magie du football. Une des seuls métier qui te permet de donner autant à des personnes que tu ne connais pas » a confié De Zerbi, dont le contrat s'étire jusqu'en juin 2027.