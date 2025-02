Algérie : Le plan secret de l’OM sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet hiver, l'OM s'est rapproché de l'Algérie, et plus globalement du continent africain, en mettant la main sur Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Comme l'a annoncé un membre du club marseillais, ce recrutement ne participe pas seulement à une pure stratégie sportive, mais bien à un projet commercial bien plus grand.

Recruté dans les dernières du mercato, Ismaël Bennacer a pu mesurer la ferveur phocéenne en sortant de l’aéroport. Plusieurs supporters de l’OM, dont certains faisant partie de la communauté algérienne de Marseille, l’ont accueilli chaleureusement. Son coéquipier en sélection Amine Gouiri est également rentré dans le cœur des fans grâce à deux prestations solides en championnat. Mais comme l’indique un membre de l’OM, ce recrutement n’a pas seulement un but sportif.

L'OM justifie son rapprochement avec l'Algérie

« On a conscience de l’importance de la communauté dans notre ville et qui supporte le club.La partie marketing et commerciale s’adapte au sportif pour contribuer au développement de sa stratégie, y compris à l’internationale. En ce sens, le recrutement de joueurs étrangers depuis cet été, et notamment Gouiri et Bennacer, représente un atout supplémentaire » a confié une source dans les colonnes de La Provence.

« On se doit de répondre à la demande »

Dans les prochains mois, l’OM voudrait poursuivre cette dynamique et se rapprocher un peu plus du continent africain qui a déjà offert plusieurs stars à la formation. « La plupart des internationaux algériens ont une forte communauté qui est engagée et les suit activement. Nous essayons de nous rapprocher du continent africain où il y a une grande base de supporters. On se doit de répondre à la demande que suscite l’OM sur place. Mais le club n’a pas attendu le dernier mercato pour avoir un compte X en arabe. Il y a la volonté de grandir et d’être un club qui compte en Méditerranée » a déclaré cette source.