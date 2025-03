Un joueur s’annonce au PSG, du lourd est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté par le PSG en janvier 2024, Gabriel Moscardo n'a pas encore obtenu sa chance dans la capitale pour de nombreuses raisons. Mais malgré ses difficultés actuelles, le milieu de terrain brésilien croit encore à son bonne étoile. Encore très jeune (19 ans), le joueur a affiché un message combatif, évoquant des ambitions très élevées.

Gabriel Moscardo n’a pas connu la même trajectoire que Lucas Beraldo, recruté dans le même temps par le PSG et très vite intégré à l’équipe de Luis Enrique. Le milieu de terrain est passé par des chemins plus ardus avec un prêt aux Corinthians, suivi d’un autre au Stade de Reims. Lors d’un entretien accordé à Radio Bandeirantes, Moscardo a reconnu que son intégration n’a pas été idéale.

Moscardo revient sur ses débuts compliqués

« Mes débuts en professionnels ont été très rapides. En une semaine, je jouais en U20, ensuite j’ai joué un match de Libertadores et après j’étais titulaire à 17 ans. J’ai été recruté par le PSG, je suis arrivé là-bas (à Reims) en pensant que je serai titulaire à tous les matches, que je serai le titulaire à mon poste. Mais j’y ai trouvé quelque chose de différent. Le coach me parlait beaucoup, il me disait de rester calme, de respecter le processus. Il me faisait jouer quelques minutes » a-t-il confié.

« Je vais conquérir l’Europe et le monde ! »

Mais à l’issue de son prêt au Stade de Reims, Moscardo a bien l’intention de rejoindre le PSG pour montrer sa véritable valeur aux supporters. « Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção ! Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au PSG. Mon poste préféré c’est numéro 5. Tout ce que j’ai montré avec les Corinthians, je vais le montrer en Europe. Au PSG, si Dieu veut, et en Seleção, j’espère » a-t-il lâché. En ce qui concerne ses ambitions, il n’est pas passé par quatre chemins : « Je suis optimiste. Je vais conquérir l’Europe et le monde ! » .