Vente OM : La grande explication avec Daniel Riolo !

Cela fait maintenant plus de 4 ans que Thibaud Vézirian a annoncé la vente de l'OM. Mais depuis, aucune officialisation d'une quelconque cession. Pourtant, le journaliste persiste et signe depuis un moment sur ce sujet brulant. Sûr de ses informations, Vézirian est même prêt à aller en discuter sur le plateau de L'After Foot aux côtés de Daniel Riolo.

Officiellement, l'OM est aujourd'hui toujours la propriété de Frank McCourt. Cela fait maintenant plusieurs mois même années que l'Américain dément toute intention de vendre le club phocéen. Pourtant, Thibaud Vézirian l'assure depuis un moment : l'OM est vendu. Le fait est que jusqu'à présent, on n'a toujours pas vu l'officialisation d'un tel deal, alors que les rumeurs continuent d'apparaitre.

« Aucun problème avec ça »

Régulièrement, Thibaud Vézirian persiste et signe à propos de la vente de l'OM. Et voilà qu'il est même prêt à le fait au micro de L'After Foot sur RMC. En effet, sur Twitch, le journaliste a expliqué à ce sujet : « Est-ce que j'aimerais discuter de la vente de l'OM dans L'After Foot ? Je n'ai aucun problème avec ça. S'ils veulent, avec tous les éléments que j'ai... ».

« A priori, sur ce sujet, je suis dans un fauteuil »

« Je pense, dans cet exercice, je serais plus celui qui pose les questions sur des épisodes qu'ils ont ratés, plutôt que le contraire. Je connais très bien l'exercice du débat. Je m'amusais bien à ça. A priori, sur ce sujet, je suis dans un fauteuil. Mais le gros problème de ce sujet, c'est la méconnaissance de mes propos, de mon enquête, de ce qui a été trouvé et mis publiquement sur la table. Ils inventent une vie, des propos », a ensuite poursuivi Thibaud Vézirian. A voir maintenant s'il sera invité par L'After Foot pour débattre aux côtés de Daniel Riolo et compagnie au micro de RMC.