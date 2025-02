Greenwood disparaît, stupeur à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il flambe à l'OM depuis sa signature l'été dernier pour environ 26M€, Mason Greenwood a en revanche totalement disparu en Angleterre. En effet, l'ancien joueur de Manchester United a laissé une très mauvaise image de l'autre côté de la Manche au point que ses prestations à Marseille ne soit plus du tout évoquée dans les médias.

L'été dernier, l'OM avait profité de la situation de Mason Greenwood pour le recruter contre un chèque de 26M€. Un transfert qui est uniquement du au fait que l'Anglais est persona non grata sur ses terres. Accusé de violences conjugales et de tentative de viol sur sa compagne Harriet Robson en 2022, Greenwood était écarté de Manchester United où il n'était plus le bienvenu, malgré son prêt réussi à Getafe la saison dernière.

Greenwood disparaît des médias anglais

Et les Anglais ne veulent visiblement plus entendre parler Mason Greenwood malgré sa belle saison à l'OM. Julien Laurens, correspondant en Angleterre pour RMC et qui intervient également pour plusieurs médias britanniques, explique même que le numéro 10 marseillais a totalement disparu outre-Manche. « Sur la BBC, dans l’émission Euroleagues sur le football européen, étranger, on ne parle pas de Mason Greenwood. On peut parler de Marseille, De Zerbi, Rabiot… », explique le journaliste au micro de RMC, avant de poursuivre.

«On ne parle pas de Mason Greenwood»

« Les gens se plaignent, écrivent à la BBC en disant: "Pourquoi vous parlez de lui ? Il ne faut pas en parler". En Angleterre, il n’aurait pu aller nulle part, ce n’était pas possible qu’il aille dans un club anglais », ajoute Julien Laurens. Une annonce qui va probablement en surprendre plus d'un à l'OM.