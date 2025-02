Le transfert à la Greenwood tenté par l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à recruter Mason Greenwood et ce même si l'Anglais avait été précédé par sa polémique de violences conjugales. Ce transfert avait alors fait polémique et avant même de recruter Greenwood, le club de la capitale aurait déjà pu boucler un recrutement qui aurait fait parler. Lequel ? Celui de Benjamin Mendy.

Entre Benjamin Mendy et le FC Lorient, c'est enfin terminé. Alors que le champion du monde 2018 n'était plus en odeur de sainteté chez les Merlus depuis un bout de temps maintenant, le latéral de 30 ans a pris la direction de la Suisse et du Zurich FC. Un divorce qui aurait pu arriver bien avant entre Mendy et le club breton, d'une manière assez folle d'ailleurs. En janvier 2024, alors que le Français était arrivé à l'été 2023, c'est l'OM qui était venu taper à la porte pour tenter de le rapatrier sur la Canebière.

L'OM intéressé par le retour de Mendy

Joueur de l'OM de 2013 à 2016, Benjamin Mendy était ensuite parti à l'AS Monaco puis Manchester City. Mais voilà qu'en janvier 2024, il aurait donc pu revenir à Marseille. Comme l'explique L'Equipe, le club phocéen aurait tenté de rapatrier Mendy, alors en forme du côté de Lorient. Cela ne s'est pas réalisé, les Merlus s'y étant opposés. Au final, à défaut de recruter l'ex-Citizen, l'OM s'était offert Quentin Merlin, alors que FC Nantes, pour renforcer le poste d'arrière gauche.

De graves accusations en Angleterre

Benjamin Mendy n'est donc au final pas revenu à l'OM. De quoi éviter au passage au club phocéen une polémique ? Quand on voit ce qui s'est passé avec Mason Greenwood l'été dernier, ça aurait pu se passer de la même manière avec le Français. Pour rappel, quand il était à Manchester City, Mendy avait été accusé par de nombreuses femmes de tentative de viol et agression sexuelle. Au final, la justice anglaise l'avait déclaré non-coupable.