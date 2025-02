Transfert de Salah : La presse anglaise lâche une bombe !

Thomas Bourseau

Et si Liverpool rompait le contrat de Mohamed Salah avant sa date d’expiration du 30 juin 2025 ? Alors que la Coupe du monde des clubs débutera le 15 juin, Al-Hilal espérerait compter sur l’Egyptien grâce à une autorisation de recrutement exceptionnelle de la part de la FIFA. Les Reds pourraient accepter si Salah respectait une condition d’après la presse anglaise.

Cela fait plusieurs semaines à présent qu’il est question de l’avenir de Mohamed Salah et notamment du côté du PSG qui se montrerait intéressé par le profil de l’attaquant égyptien. Et pour cause, son contrat à Liverpool expirera le 30 juin prochain. Ce qui pourrait clore une aventure de huit ans si sa situation contractuelle venait à rester inchangée. Une rupture prématurée de son bail ne serait d’ailleurs pas à exclure si l’on se fie à une tendance outre-Manche.

Pour le Mondial des Clubs, Al-Hilal aimerait que Liverpool casse le contrat de Salah !

Ben Jacobs, journaliste de GiveMeSport, a révélé ces derniers jours que les dirigeants de la Saudi Pro League auraient approché les décideurs de Liverpool au sujet d’une résiliation du contrat de Mohamed Salah avant la date butoir. Et pour cause, la Coupe du monde des clubs se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025. La FIFA autorise exceptionnellement les équipes y participant à boucler des transferts pour cette occasion. Une opportunité que souhaiterait saisir Al-Hilal.

Liverpool prêt à laisser filer Salah prématurément… à une condition !

Mais qu’en pense Liverpool ? Engagé en Premier League jusqu’au 25 mai prochain et dans le meilleur des cas au 31 mai en Ligue des champions, le club de la Mersey accepterait de libérer Mohamed Salah plus tôt si aucun accord n’était convenu d’ici-là au sujet d’une prolongation de contrat selon GiveMeSport. Le ton est donné dans le feuilleton Salah, reste désormais à savoir si le président Nasser Al-Khelaïfi qui a nié toute discussion avec son entourage décidera de revenir sur sa décision de ne pas attirer Mohamed Salah au PSG.