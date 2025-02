OM - Pogba : Un échec révélé à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Autorisé à rejouer à partir du mois de mars, Paul Pogba n'a toutefois pas encore retrouvé de club. On a pourtant beaucoup parlé du Français lors du mercato hivernal, notamment en ce qui concerne une arrivée à l'OM, mais rien ne s'est concrétisé. Il faut dire que Pogba aurait également rencontré certaines refus.

A 31 ans, Paul Pogba recherche actuellement un club pour relancer sa carrière. On aurait pu penser qu'il allait signer à l'OM lors du mercato hivernal, mais ça ne s'est pas fait. En parallèle, La Pioche garderait également la cote auprès d'autres formations. Mais voilà que certaines n'auraient pas hésité à recaler Pogba.

La Fiorentina dit non ?

Cela serait notamment le cas de la Fiorentina. Paul Pogba aurait pu faire son retour en Serie A, mais la Viola a visiblement dit non. Selon les informations du Corriere dello Sport, le Français aurait été proposé au club de Florence, qui, après réflexion, aurait décidé de ne pas donner suite au recrutement de Pogba.

« Il y a des propositions »

Paul Pogba reste donc actuellement libre. La question est alors de savoir où il rebondira pour relancer sa carrière de joueur professionnel. Récemment, Pogba faisait savoir : « Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. (...) On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses ».