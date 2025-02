OM : Clash surréaliste sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau

A l’OM depuis août dernier, Neal Maupay ne cache pas sa joie de porter le maillot du club phocéen en plus d’avoir quitté Everton. L’ex-joueur des Toffees a lancé un clash envers son ancienne équipe en décembre dernier et vient de s’attaquer à Paul Scholes d’une manière très véhémente.

Neal Maupay n’en est pas à son coup d’essai. Et depuis son arrivée à l’OM l’été dernier en provenance d’Everton, les supporters marseillais, s’ils ne connaissaient pas son côte chambreur, ne peuvent plus faire les étonnés. Que ce soit pour l’OL, Nicolas Pallois, l’OGC Nice, l’ASSE ou plus récemment un joueur du SCO d’Angers, Maupay a pris un malin plaisir à envoyer ses piques bien senties.

Surprised Paul Scholes can fit my name in his mouth alongside his daughter’s toes 🦶 https://t.co/haks78bXlR — Neal Maupay (@nealmaupay_) February 11, 2025

Après Everton, Neal Maupay s’en prend à Paul Scholes

En décembre dernier, après une défaite de son ancien club Everton, Neal Maupay s’en réjouissait en publiant un post sur X qui en a crispé plus d’un à Liverpool. « A chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d’Everton et je souris ». L’ancien champion du monde poids lourds-légers WBC Tony Bellew le traitait de trou du c*l. Et Maupay a remis ça ces dernières heures en s’attaquant frontalement à Paul Scholes.

«Je suis surpris que Paul Scholes puisse mettre mon nom dans sa bouche avec les orteils de sa fille»

A l’occasion d’un « fan debate » pour Sky Sports, Paul Scholes explique que Neal Maupay n’a pas volé la célébration du lancer de fléchettes de James Maddison, mais s’en moque seulement. La légende de Manchester United a reçu une réponse de la part de l’attaquant de l’OM que personne n’a vu venir. « Je suis surpris que Paul Scholes puisse mettre mon nom dans sa bouche avec les orteils de sa fille ».