ASSE-OM : Arme à feu, tirs... La scène incroyable !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir battu Angers dimanche dernier, l'OM s'apprête à accueillir l'ASSE pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Alors que cette rencontre se disputera samedi au Vélodrome, elle se fera sans supporters stéphanois. Un arrêté a été pris par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, certainement pour éviter ce qui a pu arriver au match aller à Saint-Etienne.

Le 8 décembre dernier, l'OM réussissait à s'imposer sur la pelouse de l'ASSE (0-2) en Ligue 1, grâce à des buts d'Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Les deux formations s'apprêtent à se retrouver, elles qui vont jouer le match retour à Marseille ce samedi. Une rencontre pour laquelle il n'y aura pas de supporters des Verts au Vélodrome. De quoi éviter tout débordement ?

5 coups de feu !

Il faut dire à qu'à l'aller, une scène incroyable aurait eu lieu en marge de la rencontre entre l'ASSE et l'OM. C'est France Bleu qui la révèle ce mercredi. On peut ainsi apprendre qu'un gendarme en civil, fan du club phocéen, avait alors fait usage de son arme à feu à 5 reprises en tirant en l'air. Mais que c'est-il réellement passé ?

Des gendarmes en civil pris à partie

Comme le rapporte France Bleu, 3 gendarmes, pas en service, avaient assisté à ce ASSE-OM et que l'un d'entre eux portait alors une écharpe du club phocéen, ce qui était pourtant interdit. Les esprits se sont visiblement échauffés face à des supporters de l'ASSE et ces 3 gendarmes ont alors été pris à partie et menacés. C'est alors que l'un d'entre eux a sorti son arme de service et a tiré à 5 reprises en l'air pour se dégager.