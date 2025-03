Verratti - Riolo : Le cadeau surréaliste en live !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Daniel Riolo n'a jamais vraiment porté Marco Verratti dans son cœur. L'éditorialiste de RMC ne s'est pas gêné pendant plusieurs années de critiquer le milieu de terrain italien qui a porté les couleurs du PSG pendant onze ans. De quoi donner une idée pour un cadeau tout particulier à Johann Crochet.

Marco Verratti a été la cible de bien des critiques diffusées à l'antenne de la part de Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC n'a jamais vraiment remis en question le talent de l'Italien passé au PSG pendant 11 ans, mais plutôt son hygiène de vie et ses virées nocturnes dans la ville lumière.

«Verratti ? Je vais raconter une anecdote»

Encore récemment, pendant l'émission l'After Foot, Daniel Riolo en a rajouté une couche sur le cas Marco Verratti en citant une discussion avec un vigile d'un établissement parisien réputé. « Je vais raconter une anecdote. Samedi soir, j'étais invité à une soirée dans un établissement nocturne de qualité à Paris. À un moment, je vais aux toilettes et je suis rattrapé par un membre du personnel ».

«Verratti, vous aviez raison»

« On discute deux secondes et il me dit : Vous savez, je travaille ici depuis 20 ans, j'ai tout vu ici. Verratti, vous aviez raison, les gens ne veulent pas vous croire ». a conclu le membre du personnel en question. Un pressing toujours bien constant de la part de Daniel Riolo au sujet de Marco Verratti.

Riolo reçoit le maillot de Pescara floqué Verratti

Le point de vue de Daniel Riolo n'a pas échappé à Johann Crochet. Le journaliste de RMC spécialisé sur le football italien a eu l'idée d'offrir à l'éditorialiste de RMC un maillot de Pescara floqué... Marco Verratti ! Riolo s'est photographié avec le maillot dans les mains et un sourire aux lèvres. Un geste fort de la part de Riolo qui avait tout de même applaudi Marco Verratti au Parc des princes avant son départ pour le Qatar en 2023.