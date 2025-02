OM - Rabiot : Le cadeau que le PSG lui a refusé !

Thomas Bourseau

A l’OM, Adrien Rabiot est particulièrement décisif. Depuis ses débuts au club marseillais en septembre dernier, le milieu de terrain a trouvé le chemin des filets à cinq reprises et trois fois de la tête. Une liberté qu’il n’avait pas lors de ses années PSG d’après Olivier Echouafni.

Du haut de ses 29 ans, Adrien Rabiot semble nager dans le bonheur depuis sa signature à l’OM en septembre dernier. Il n’y a qu’à voir le langage corporel du natif de Saint-Maurice en région parisienne formé au PSG. D’ailleurs, l’international français a été contractuellement lié à l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2019, mais n’a jamais hérité de la « liberté » que l’Olympique de Marseille lui offre cette saison.

Renfort surprise à l'OM, le gros coup de De Zerbi !

➡️ https://t.co/Qi42F7XZ9B pic.twitter.com/n7NniUY7Px — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

Le constat clair d’Olivier Echouafni sur le Rabiot de l’OM comparé à celui du PSG

C’est du moins l’avis d’Olivier Echouafni. L’ancien milieu de terrain de l’OM et de l’OGC Nice notamment s’est confié à La Provence sur le réalisme d’Adrien Rabiot dans le jeu aérien cette saison. Il compte 5 buts de la tête, trois marqués avec l’Olympique de Marseille et deux avec l’équipe de France. Au PSG, il avait signé 5 coups de casque en tout sur ses 24 réalisations, il en est donc déjà à trois avec le club phocéen. Et ce n’est pas une surprise aux yeux d’Echouafni.

Rabiot a «plus de liberté» à l’OM qu’au PSG ?

« Il a plus de liberté que quand il était à Paris par exemple, il ne marquait pas souvent de la tête. Pour conclure dans les airs, il y a plusieurs paramètres : le premier est la qualité du centre ou du coup de pied arrêté ». a confié Olivier Echouafni à La Provence.