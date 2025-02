OM : Rabiot prépare son retour à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très en forme, l’OM enchaîne les bons résultats et profite d’un calendrier favorable pour prendre une belle marge sur ses poursuivants et sécuriser pour le moment sa deuxième place au classement. Cependant, plusieurs déplacements importants se profilent pour les Marseillais avec notamment celui au Parc des Princes contre le PSG le 16 mars prochain. Un retour à Paris sur lequel Adrien Rabiot se projette déjà.

Rabiot évoque déjà le Classique contre le PSG

« Je ne sais pas ce qu’il vous faut de plus pour dire qu’on a tout dominé. Ils n’ont pratiquement pas attaqué, on a monopolisé le ballon. Certes ce n’était pas aussi spectaculaire que prévu… mais bon. On a été patient comme le coach l’a demandé, on a aussi accéléré au bon moment. La victoire aurait pu être beaucoup plus large », regrette le milieu de terrain de l’OM avant de se tourner vers les prochains déplacements, notamment celui à Paris.

«Plusieurs déplacements compliqués nous attendent comme à Lille, Paris et Monaco»

« Cette phase retour ne sera pas simple, c’est bien de prendre de l’avance maintenant, avant plusieurs déplacements compliqués qui nous attendent comme à Lille, Paris et Monaco. Être buteur, ce n’est pas une autre facette de mon jeu. J’ai fait cinq ans en Italie où j’ai pas mal marqué… Il n’y a rien de nouveau. Je respecte juste les attentes du coach, qui veut que je me projette dans la surface et sois présent de la tête », ajoute Adrien Rabiot.