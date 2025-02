22M€ : L’OM a choisi son buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être imposé face à Elye Wahi lors de la première partie de saison, Neal Maupay a désormais un nouveau concurrent à l'OM en la personne d’Amine Gouiri. Recruté contre 22M€ bonus compris en provenance de Rennes, l’international algérien, titulaire pour la première fois dimanche à Angers (0-2), part pour le moment avec une longueur d’avance.

Mis à part Luiz Felipe, dont les débuts se font toujours attendre, toutes les recrues hivernales de l’OM étaient en action dimanche à Angers (0-2). Remplaçant le week-end précédent contre l’OL (3-2), Amine Gouiri était cette fois-ci titulaire et a su se mettre en avant avec ses deux passes décisives.

Gouiri devant Maupay dans la hiérarchie

Dont une pour son principal concurrent : Neal Maupay, entré en jeu en début de seconde période. Comme indiqué par L'Équipe, Amine Gouiri, recruté contre 22M€ bonus compris en provenance de Rennes, a pour le moment de l’avance dans la hiérarchie des attaquants, mais les deux hommes ont montré qu’ils pouvaient également jouer ensemble.

Une association prometteuse à Angers

Au moment de l’entrée en jeu de Neal Maupay à la place de Quentin Merlin, Amine Gouiri s’est décalé sur le côté gauche, en piston, preuve de sa polyvalence Leur association a été prometteuse et a amené le deuxième but de l’OM, où ils peuvent être plus que des concurrents.