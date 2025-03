Mercato - PSG : Deschamps vend la mèche pour un transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté sans option d'achat par le PSG du côté de la Juventus Turin, Randal Kolo Muani revit depuis son arrivée en Italie lors du dernier mercato hivernal. Didier Deschamps s'est confié sur ce retour au premier plan de son protégé en équipe de France, et il semble clairement indiquer qu'un futur à long terme du côté de la Juve serait la meilleure option pour Kolo Muani.

L'histoire entre Randal Kolo Muani (26 ans) et le PSG est-elle définitivement terminée ? Recruté pour la coquette somme de 90M€ en 2023, l'attaquant français n'a jamais réussi à justifier un tel investissement et s'en est récemment expliqué dans un entretien accordé à La Reppublica : « Un Français à Paris, qui en plus a coûté 90 millions d’euros, a une énorme pression et tout le monde n’est pas capable de la supporter. Je n’ai pas réussi. J’ai eu des possibilités et je n’ai pas su les saisir. Ça fait mal au cœur, mais je le répète : c’est le football, aucun regret ». Kolo Muani retrouve désormais des couleurs loin du PSG, du côté de la Juventus Turin où il est prêté sans option d'achat (5 buts et 1 passe décisive depuis son arrivée).

« Une situation compliquée au PSG »

Interrogé en conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a évoqué ce changement d'équipe pour Kolo Muani : « C'est un très bon club. Sa situation au PSG était compliquée voire très compliquée mais c'était aussi lié au système et aux choix de l'entraîneur. C'est son mérite d'avoir su répondre aux attentes à la Juventus. C'est mieux pour lui et pour nous aussi même s'il avait été performant avec nous pendant l'automne. Je préfère des joueurs avec du temps de jeu et des attaquants qui marquent. Mais ça ne va pas à l'encontre des résultats du PSG », confie le sélectionneur de l'équipe de France.

« La Juve, c'est mieux pour lui »

Et Deschamps, qui résume donc l'expérience de Kolo Muani au PSG comme un échec, laisse clairement entendre que la Juventus Turin est un bien meilleur endroit pour son épanouissement sportif : « La Juve est très contente de l'avoir et je suis convaincu que c'est mieux pour lui ce départ ». Suffisant pour présumer d'un transfert définitif de Kolo Muani vers l'écurie italienne l'été prochain ? Il faudra pour cela trouver un accord avec le PSG.