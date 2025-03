Transfert avorté à l'OM, un buteur se justifie !

Alexis Brunet

Cette saison, Evann Guessand s’impose comme l’une des meilleures gâchettes de Ligue 1 avec déjà dix buts à son compteur. L’international ivoirien fait le bonheur de l’OGC Nice, mais il aurait pu inscrire ces réalisations sous les couleurs de l’OM. En effet, l’attaquant a affirmé avoir refusé de signer à Marseille plus jeune, car le club phocéen ne faisait pas trop jouer les jeunes.

Avec quinze buts en 25 matches cette saison, Mason Greenwood est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, derrière le phénoménal Ousmane Dembélé. L'OM dispose donc d’une arme efficace en attaque, mais cela ne permet pas aux Marseillais de rivaliser avec le PSG, qui compte déjà seize points d’avance en tête du championnat.

Evan Guessand explique pourquoi il n’a pas rejoint l’OM

Cette saison, ils sont déjà dix à avoir marqué dix buts en Ligue 1 et parmi eux, on retrouve notamment Evann Guessand. L’attaquant de Franck Haise apporte sa pierre à l’édifice à la bonne saison de l’OGC Nice (actuel troisième de Ligue 1), mais il aurait aussi pu faire le bonheur de l’OM, et ce depuis un moment déjà. Le buteur a expliqué à DAZN pourquoi il avait décidé de rejoindre Nice plutôt que Marseille par le passé. « L’OM ? Ils ne faisaient pas jouer les jeunes ! Nice était un club qui faisait jouer les jeunes avec Claude Puel. »

Nice peut revenir à la hauteur de l’OM ce week-end

Actuellement, l’OGC Nice d’Evann Guessand est donc troisième de Ligue 1, avec seulement trois points de retard sur l’OM. Les Niçois peuvent d’ailleurs revenir à hauteur des Marseillais ce week-end s’ils gagnent contre l’AJ Auxerre vendredi soir. Les hommes de Roberto De Zerbi, eux, joueront dimanche soir, mais la tâche s’annonce énorme, puisque c’est le Classique face au PSG qui les attend au Parc des princes.