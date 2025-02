«Besoin de lui» : Rabiot annonce le buteur qu’il faut à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la deuxième fois consécutive, c’est sur le banc que Neal Maupay a démarré le match face à Angers dimanche soir (0-2), Roberto De Zerbi lui ayant préféré Amine Gouiri. Entré en cours de jeu, le premier nommé a inscrit le deuxième but de l’OM. Adrien Rabiot a salué son état d’esprit et estime que Marseille aura encore besoin de lui cette saison.

Après avoir pris le dessus dans son duel avec Elye Wahi en première partie de saison, Neal Maupay a désormais un nouveau concurrent, Amine Gouiri. Dimanche pour le déplacement de l’OM sur la pelouse d’Angers, c’est l’international algérien qui lui a été préféré au coup d’envoi, mais cela ne l’a pas empêché de briller.

Premier but depuis un mois pour Maupay

Neal Maupay a inscrit le deuxième but de l’OM, son quatrième cette saison, sur un bon service d’Amine Gouiri, décalé sur le côté gauche après son entrée en jeu. S’il a enchaîné un deuxième match consécutif en démarrant sur le banc, Adrien Rabiot a rappelé son importance pour l'Olympique de Marseille.

« On aura besoin de lui »

« Neal, c’est un mec qui a un super état d’esprit, même s’il commence sur le banc. Il vient, il rentre, il apporte. Qu’il joue tout seul devant ou à deux, il fait le boulot. On aura besoin de lui, qu’il joue un peu moins qu’en première partie de saison ou pas. On a des recrues qui font le travail, et très bien », a déclaré Adrien Rabiot au micro de DAZN.