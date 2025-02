Coup de pression à l'OM, Gouiri répond !

La rédaction

Arrivé cet hiver à l'OM, Amine Gouiri n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. L'ancien Lyonnais a été double passeur décisif ce dimanche face à Angers (victoire 2-0) et porte son compteur à 3 passes décisives en 2 matchs. De bonnes performances sur lesquelles la nouvelle recrue marseillaise est revenue après le match.

Adaptation éclair pour Amine Gouiri ! L'ancien attaquant rennais est arrivé à Marseille avec la lourde tâche de pallier le départ d'Elye Wahi pour Francfort et d'être vraisemblablement l'avant-centre titulaire de l'OM. L'international algérien ne déçoit pas et se montre immédiatement décisif : 3 passes décisives en 2 matchs. Grâce à cette victoire, l'OM prend 6 points d'avance sur ses concurrents directs (Nice et Monaco). Il ne reste plus qu'à Gouiri d’ouvrir son compteur de buts pour que l'aventure commence idéalement.

« Je bosse tous les jours à l’entraînement »

À la fin du match face à Angers, Amine Gouiri (double passeur décisif) a répondu aux propos de Mehdi Benatia au micro de DAZN : « Mon but est de reproduire ce genre de performances. Je bosse tous les jours à l’entraînement pour reproduire ce genre de performances chaque week-end. Et ici, je suis dans les meilleures conditions pour être régulier. L’état d’esprit, la mentalité… On veut toujours gagner. Ça se ressent. On est une famille. Le staff, les joueurs… Tout le monde est ensemble. Ça se ressent sur le terrain. Je me sens très bien, j’ai été très bien accueilli par tout le monde. C’est vrai que je prends du plaisir à jouer dans cette équipe. Que ce soit devant, en 10 ou à gauche, il me demande de prendre du plaisir et de faire parler mon instinct dans les 30 derniers mètres. »

« Je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen »

Le directeur sportif marseillais avait évoqué l'irrégularité dont avait fait preuve le nouvel attaquant de l’OM dans une longue interview donnée à L'Équipe. « On en a discuté avec Amine avant qu'il n'arrive et je l'ai pris le lendemain de sa signature dans le bureau pendant une demi-heure pour ne parler que de ça : « Avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen, et accepter les limites que tu te mets. » Il l'a dit, il a sans doute trouvé l'environnement parfait pour ressentir cette pression. » avait révélé Mehdi Benatia.