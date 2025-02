LeBron James : Cristiano Ronaldo prépare une folie !

Thomas Bourseau

Entre Cristiano Ronaldo et le football, c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis plus de deux décennies. Et alors que CR7 a soufflé sa 40ème bougie le 5 février, il souhaite repousser les limites imposées par son âge afin de jouer aux côtés de son fils Cristiano Jr, à la LeBron James !

Cristiano Ronaldo arrive au terme de son contrat à Al-Nassr. Le 30 juin prochain, le quintuple Ballon d'or sera agent libre si sa situation restait inchangée avec le club saoudien. Cependant, malgré son 40ème anniversaire qu'il vient de fêter le 5 février dernier, CR7 ne semble pas vouloir raccrocher les crampons pour le moment.

Cristiano Ronaldo : «J’aimerais bien jouer avec mon fils de 14 ans»

Et il semble que la progression de son fils aîné Cristiano Jr, âgé de 14 ans, le pousse à retarder l'écheance de sa retraite afin d'avoir une chance de jouer à ses côtés. « J’aimerais bien jouer avec mon fils de 14 ans. On verra ça ne dépend pas que de moi car le temps file ». a confié Cristiano Ronaldo dans des propos diffusés par Téléfoot dimanche matin.

LeBron James joue avec son fils : «Quoi qu'il arrive, ce moment restera inoubliable»

De l'autre côté de l'Atlantique, une légende de la NBA a eu la chance de pouvoir jouer avec son fils : LeBron James. En octobre dernier, pour ses débuts dans l'élite du basketball américain, Bronny (20 ans) a évolué aux côtés de son père King James. Un moment qui restera à jamais gravé dans la mémoire du quadruple champion NBA.

« Ce moment, lorsque nous sommes entrés sur le terrain, je ne l'oublierai jamais, même si je deviens très vieux, même si ma mémoire s'efface petit à petit avec l'âge. Quoi qu'il arrive, ce moment restera inoubliable ». Reste désormais à savoir si le corps de Cristiano Ronaldo tiendra suffisamment longtemps pour qu'il puisse partager le même terrain que son fils aîné...