Ancelotti : Le très gros coup de l'OM !

Deuxième de Ligue 1 avec 40 points en 20 matchs, l’OM réalise une belle saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le style de jeu offensif du technicien italien séduit, notamment Bixente Lizarazu, qui le compare à Jürgen Klopp et Carlo Ancelotti. La présence du tacticien italien est également précieuse hors du terrain : certains joueurs ont avoué avoir rejoint Marseille en grande partie grâce à lui.

« C'est un entraîneur comme Ancelotti, comme Klopp »

« Il fait partie de ces entraîneurs qui sont au service des joueurs, qui essaient de les mettre dans les meilleures conditions possibles et qui s'adaptent aussi à la psychologie de chacun pour les rendre meilleurs et leur donner une confiance absolue », explique l’ancien joueur du Bayern Munich sur le plateau de Téléfoot. « Voilà, c'est un entraîneur comme Ancelotti, comme Klopp, que j'apprécie particulièrement. Je n'aime pas les entraîneurs dictateurs, qui vont taper sur les fesses de leurs joueurs. Cet humanisme-là semble ressortir de De Zerbi, avec cette passion pour le foot. Quand on entend les joueurs parler de lui, on ressent ça. Il y a quelque chose de très affectif, et c'est comme ça que je vois les relations humaines. »

« Le coach a beaucoup joué sur ma venue »

Une passion qui attire de nombreux joueurs. Parmi les recrues marseillaises des deux derniers mercatos, certains ont avoué que la présence de De Zerbi les avait convaincus de venir, notamment Ismaël Bennacer. « La présence de De Zerbi a pesé dans mon choix de venir ? Évidemment, le coach a beaucoup contribué à ma volonté de venir ici. Il y a eu beaucoup d'autres choses aussi, mais le coach a beaucoup joué sur ma venue », confiait l’ancien joueur de l’AC Milan.