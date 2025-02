Il annonce un énorme transfert à l'OM !

La rédaction

L’OM se rend à Angers ce dimanche pour la 21e journée de Ligue 1 avec un effectif renforcé cet hiver. Parmi les nouvelles recrues, Ismaël Bennacer, bien connu d’Haris Belkebla, qui s’est réjoui de son arrivée. Le milieu algérien incarne, selon lui, parfaitement les valeurs marseillaises, avec sa grinta et sa capacité à récupérer les ballons.

L’OM se déplace à Angers ce dimanche dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Le match allé s’était soldé sur un match nul 1 partout mais depuis le clip phocéen s’est renforcé avec l’ajout de quatre nouvelles recrues dont certaines que Haris Belkebla connait bien. Le joueur angevin a notamment côtoyé Ismaël Bennacer en sélection algérienne.

« Bennacer correspond parfaitement aux valeurs de l’OM »

Le joueur s’est d’ailleurs confié pour Le Phocéen sur l’arrivée de l’ancien de l’AC Milan sur la Canebière cet été : « Ismaël, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup, un très bon ami à moi. On avait déjà échangé à ce sujet quand il y avait quelques contacts, donc on en avait discuté. Finalement, ça s’est concrétisé cet hiver et je suis vraiment content pour lui. Lui aussi est heureux de rejoindre l’OM. C’est un milieu de terrain très complet, capable de récupérer énormément de ballons, mais aussi très à l’aise techniquement, que ce soit dans la relance ou pour se projeter. Il a une grosse activité sur le terrain et correspond parfaitement aux valeurs de l’OM, car c’est un joueur qui ne lâche rien, avec une vraie grinta. »

« C’est une très bonne chose pour le club »

Ismaël Bennacer est arrivé sous un accueil chaleureux à Marseille. Les supporters olympiens l’ont accueillis avec des chants, des fumigènes et des drapeaux algériens. Haris Belkebla est revenu sur la forte communauté algérienne de Marseille : « C’est une réalité. Forcément, voir des internationaux algériens rejoindre l’OM fait plaisir à beaucoup de monde là-bas. Mais au-delà de ça, ce sont aussi d’excellents joueurs qui arrivent, et c’est une très bonne chose pour le club. »