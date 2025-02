«Manque de respect» : L'OM sauve un joueur avec son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà intéressé l’été dernier, l’OM a fini par s’attacher les services d’Ismaël Bennacer cet hiver, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une arrivée qui s’est dessinée le dernier jour du mercato, lorsque l’international algérien a été remplacé à la mi-temps du derby entre l’AC Milan et l’Inter Milan. Pablo Longoria a alors poussé Medhi Benatia a relancé ce dossier et à sauter sur l’occasion.

Après Luiz Felipe (27 ans), Amine Gouiri (24 ans) et Amar Dedic (22 ans), l’OM a conclu son mercato hivernal par l’arrivée d’Ismaël Bennacer. Comme indiqué par Le 10 Sport, les dirigeants marseillais ont relancé cette piste le dernier jour du mercato, après l’avoir déjà explorée l’été dernier. Et si cela a été rendu possible, c’est notamment grâce à Sergio Conceiçao.

Ibrahimovic double la mise ! L'OM mise sur Gouiri, mais d'autres cibles intriguent déjà. ⚽

➡️ https://t.co/pPYU1bepnK pic.twitter.com/hGlGtH0Lyh — le10sport (@le10sport) February 9, 2025

Bennacer n’a pas apprécié de sortir à la mi-temps contre l'Inter Milan

Titulaire le 2 février dernier lors du derby face à l’Inter Milan (1-1), Ismaël Bennacer a été remplacé à la mi-temps par l’entraîneur de l’AC Milan, nommé fin décembre à la place de Paulo Fonseca. Comme indiqué par L’Équipe, l’international algérien (50 sélections) n’a pas apprécié de sortir à la pause, ni les reproches de Sergio Conceiçao à son égard. Le lendemain, il a alors demandé à sa direction de le laisser rejoindre l’OM, qui avait flairé le bon coup et s’était manifesté dans la soirée.

« Il avait envie d’être traité différemment, et j’ai sauté sur l’occasion »

En effet, en voyant qu’Ismaël Bennacer avait été sorti à la pause, Pablo Longoria a senti l’opportunité et a alors incité Medhi Benatia à relancer ce dossier. « Il avait perdu un peu de respect, les choses commençaient à tourner pour lui à Milan. Il avait envie d’être traité différemment, et j’ai sauté sur l’occasion », a confié le directeur du football de l’OM à L'Équipe. Le milieu de terrain âgé de 27 ans a fini par arriver à Marseille dans le cadre d’un prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d’achat estimée à 12M€ hors bonus.