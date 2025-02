Mercato : Le PSG lâche des sommes folles, un problème frappe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après des années marquées par les présences de vedettes comme Kylian Mbappé, Neymar, ou encore Lionel Messi, le PSG a décidé de miser sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Si la formation de Luis Enrique semble clairement monter en puissance, l’agent Bruno Satin estime que Paris paie encore certains jeunes trop chers.

Le PSG complètement transformé. Un an et demi après l’arrivée de Luis Enrique à la tête du club, l’effectif parisien a drastiquement évolué. Mué par un nouveau projet sportif, Paris fait davantage confiance aux jeunes, et cela se ressent dans les derniers recrutements effectués par les dirigeants, avec les arrivées notables de Désiré Doué, João Neves, Willian Pacho, ou encore de Bradley Barcola plus tôt. Si l’équipe de Luis Enrique progresse, cela prend du temps pour succéder aux vedettes qu’étaient Neymar, Kylian Mbappé, et Lionel Messi.

Luis Enrique prépare un coup surprenant au PSG ! 🔄 Campos en balance, l'avenir s'annonce mouvementé. https://t.co/hBo3xIuaiY — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

« Il y a moins de talent, moins de charisme mais collectivement, cela devient intéressant »

« On n’est plus dans le lancement du projet. Il fallait des stars à l’époque, a analysé l’agent Bruno Satin auprès du Parisien. J’ai été surpris que les gens soient surpris par le ratio occasions-buts jusqu’à il y a peu, avant Manchester City disons. Bradley Barcola n’est pas Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos n’est pas Neymar et personne n’est Leo Messi. Il y a moins de talent, moins de charisme mais collectivement, cela devient intéressant, même si on s’est beaucoup ennuyé en première partie de saison. »

« Ce sont de très bons joueurs mais ils sont achetés trop cher par rapport au prix du marché »

Satisfait par la direction prise par le PSG, Bruno Satin estime néanmoins que les dirigeants parisiens paient encore leurs jeunes trop chers par rapport aux prix du marché : « Ce sont de très bons joueurs mais ils sont achetés trop cher par rapport au prix du marché. Les clauses des recrues venues du Portugal sont payées sans négociation, comme Nuno Mendes ou Vitinha. Comme ils arrivent jeunes au PSG, ils pourraient être payés moins. »