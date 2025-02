EXCLU - Mercato : L’OM relance le dossier Ismaël Bennacer !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations exclusives, l’OM relance le dossier menant à Ismaël Bennacer. Chaudement courtisé durant l’été 2024, le milieu de terrain de l’AC Milan est toujours désiré par Roberto De Zerbi pour compenser le départ d’Ismaël Koné, en route vers Rennes.

Il ne reste plus que 12 heures à l’OM pour boucler son mercato d’hiver. Et pour Roberto De Zerbi, la priorité est de trouver un milieu de terrain. Ismaël Koné est tout proche de Rennes et se trouve en salle d’attente avant de pouvoir signer en Bretagne. En effet, le board marseillais bloque pour le moment le dossier car il souhaite d’abord trouver son successeur avant de valider sa sortie vers Rennes. Et selon les informations exclusives du 10 Sport, l’OM a une idée en tête : Ismaël Bennacer.

L’OM retente le coup pour Bennacer !

Lors du mercato estival 2024, l’OM a tout tenté pour signer Ismaël Bennacer (27 ans). L’international algérien semblait fortement tenté par le challenge marseillais mais l’AC Milan n’a pas ouvert la porte. Peu utilisé cette saison (6 participations en Serie A), Ismaël Bennacer est de nouveau la cible de l’OM en cette fin de mercato d’hiver. Un prêt est à l’étude et la balle est désormais dans le camp des dirigeants milanais. S’ils donnent leur aval, Bennacer sera Marseillais et Koné deviendra Rennais…