PSG - Luis Enrique : Un gros transfert réclamé en direct ?

Le PSG semble préparer un changement de gardien de but en vue du prochain mercato estival, puisqu'il s'est lancé à la poursuite de Lucas Chevalier. D'ailleurs, en direct dans le Canal Football Club dimanche, l'ancienne joueuse parisienne Laure Boulleau a livré son point de vue à ce sujet et estime que Chevalier est plus compatible que Gianluigi Donnarumma avec Luis Enrique.

Interrogé en zone mixte mercredi dernier après le carton du PSG à Stuttgart en Ligue des Champions (5-1), Gianluigi Donnarumma lançait un nouvel appel du pied envers la direction parisienne pour sa prolongation de contrat : « Oui j'espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c'est ma maison. Je me sens très bien ici. J'espère continuer à bien travailler à Paris », a lâché le gardien italien de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG. Et pourtant, en coulisses, Donnarumma semble bel et bien menacé...

Le PSG à fond sur Chevalier ?

L'EQUIPE et Le Parisien ont annoncé ces derniers jours que le PSG s'était mis en tête de recruter Lucas Chevalier (23 ans, LOSC) lors du prochain mercato estival, ce qui menace donc directement Gianluigi Donnarumma. Et l'option Chevalier semble d'ailleurs plaire à certains observateurs assidus du PSG...

« Il correspond plus à Luis Enrique »

Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG, a validé la piste Lucas Chevalier dimanche en direct dans le Canal Football Club : « Ils semblent vouloir s'inscrire sur la durée avec le coach Luis Enrique. Je trouve quand même que Chevalier est un gardien qui correspond plus à Luis Enrique que Donnarumma. Chevalier, c'est une très bonne piste », estime la consultante.