Real Madrid : Il pète les plombs en plein match !

La rédaction

Dans un derby madrilène sous haute tension, le Real et l’Atlético se sont quittés sur un nul (1-1), avec un but de Kylian Mbappé. Mais au-delà du score, la polémique enfle autour de Jude Bellingham, accusé d’insultes envers un arbitre de touche. Un nouvel épisode qui accentue les tensions entre le club madrilène et le corps arbitral espagnol.

Le Real Madrid affrontait l’Atlético, ce samedi, dans un derby au sommet. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1. Du côté de l’Atlético, Julián Álvarez a ouvert le score sur penalty, puis la Maison Blanche est revenue au score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé (son 16e but de la saison en championnat).

Kylian Mbappé a des choses à dire sur Griezmann avant le choc de la Liga ! 🤔 Qui sortira vainqueur de cette rivalité ?

➡️ https://t.co/vzz2oE2JER pic.twitter.com/qjk8MY7c78 — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

Les propos de Jude Bellingham

Mais ce match sous tension a été marqué par le comportement de Jude Bellingham. L’international anglais aurait adressé un « Fuck you! Fuck off! » à un arbitre de touche qui n’a pas accordé une touche pour le Real Madrid. L’ancien du Borussia Dortmund n’a reçu aucune sanction pour ces propos.

Une nouvelle polémique

Cette polémique fait suite au match de la semaine dernière opposant le Real à l’Espanyol. Kylian Mbappé avait subi une grosse faute non sanctionnée d’un carton rouge, provoquant la colère de Florentino Pérez. Le club madrilène, qui a chargé les arbitres espagnols dans un communiqué, se met un peu plus le corps arbitral à dos avec cette nouvelle polémique autour de Jude Bellingham.