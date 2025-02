Zinedine Zidane : L’appel à l’aide en plein cauchemar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entré dans l’histoire du foot comme entraîneur mais aussi comme joueur, Zinedine Zidane a été au sommet de son art sous le maillot du Real Madrid. Mais même avant de rejoindre la Casa Blanca, c’était déjà très fort, Zizou ayant notamment fait parler son talent à Cannes ou encore Bordeaux. Rafaël Guerreiro qui a pu l’affronter n’a d’ailleurs pas passer des minutes très simples face à Zidane.

En tant que joueur, tout avait commencé à l’AS Cannes pour Zinedine Zidane, qui avait ensuite continué à briller dans le championnat de France sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Et si Zizou n’était pas encore le phénomène qu’on avait connu au Real Madrid, il était déjà très impressionnant. Les adversaires du Zidane de l’époque peuvent d’ailleurs en témoigner.

« Attendre l'erreur, ce n'était pas possible »

C’est notamment ce qu’a fait Rafaël Guerreiro, ancien joueur de l’AJ Auxerre notamment. Pour L’Equipe, il a ainsi raconté son cauchemar vécu face à Zinedine Zidane à tel point qu’il attendait l’aide de ses coéquipiers : « Le joueur le plus fort que j’ai affronté ? Zinédine Zidane. Des fois, on profite d'une petite erreur pour prendre le ballon, mais là, attendre l'erreur, ce n'était pas possible ».

« À marquer, c'était un cauchemar »

« Face à lui, je me disais : j'espère que mes partenaires vont m'aider ! À marquer, c'était un cauchemar », a conclu Rafaël Guerreiro sur son duel avec Zinedine Zidane.