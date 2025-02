Zidane : L’appel est lancé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les prises de parole de Zinédine Zidane sont rares. Et lorsqu'il accepte de se livrer, c'est souvent pour parler football. Mais le journaliste Houssem Loussaïef voudrait l'entendre sur un autre sujet. Chroniqueur de « La Maison des Maternelles » sur France 2, il voudrait questionner le champion du monde 1998 sur son rôle de père.

Chroniqueur de « La Maison des Maternelles » sur France 2, Houssem Loussaïef aurait un rêve, celui de questionner Zinédine Zidane sur son rôle de père, mais aussi de grand-père.

Le départ de Mbappé a secoué Paris ! Découvrez comment le PSG s'apprête à relever le défi avec trois attaquants prometteurs ⚽️

➡️ https://t.co/1ce7dvZmnq pic.twitter.com/M4qD87YCwR — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 7, 2025

Zidane reçoit une invitation

« Il est père, grand-père, a vécu dans plusieurs pays et c'est une icône, il aurait ­tellement de choses à nous raconter. D'ailleurs, sur ses réseaux sociaux, on le voit souvent avec ses enfants et ses petits-enfants. Cela m'excite beaucoup plus de parler de paternité avec Zidane que de son actualité dans le foot. Mes questions sont déjà prêtes ! » a confié le journaliste dans les colonnes de L’Equipe.

« Ma vie est pleine »

Éloigné des terrains de football depuis plus de trois ans, Zidane se consacre désormais à sa famille, malgré le fait qu’il n’ait jamais fermé la porte à un retour. « Aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine et c'est le plus important pour moi » avait-il déclaré en octobre dernier.