Mbappé remplacé dans son histoire d'amour ?

Entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, une relation quasi-fraternelle s'est créée à Paris. Mais depuis le départ de l'international tricolore au Real Madrid, le Marocain se serait rapproché d'un compatriote, Eliesse Ben Seghir. Le latéral droit du PSG a accompagné les premiers pas du Monégasque en sélection. Depuis, ils ne se quittent plus.

Les chemins de Kylian Mbappé et d’Achraf Hakimi se sont séparés. Alors que l’international marocain demeure un élément incontournable de Luis Enrique, l’international tricolore a décidé de lancer sa carrière à l’étranger, au Real Madrid. Mais la distance n’a pas totalement fait disparaître le lien fraternel entre les deux joueurs. « Joyeux anniversaire mon frère. Je te souhaite le meilleur comme toujours. Je t’aime » avait lâché Mbappé sur les réseaux sociaux en novembre dernier. Si les deux joueurs se voient régulièrement durant leur temps libre, Hakimi s’est aussi approché d’un autre joueur, qui est à la fois son compatriote, mais aussi un rival en Ligue 1.

Hakimi se rapproche d'un joueur de l'AS Monaco

Ce vendredi, Le Parisien s’attarde sur la belle histoire d’amour entre Hakimi et le jeune Eliesse Ben Seghir. Une relation qui s’est solidifiée au fil du parcours du Maroc aux Jeux Olympiques de Paris. « C’est simple, c’est un peu comme s’ils étaient grand frère et petit frère. En sélection, ils se sont tout de suite bien entendus et depuis ils échangent beaucoup l’un avec l’autre » a déclaré Salim Ben Seghir.

« Achraf m’a pris sous son aile »

Le jeune joueur marocain, qui évolue à l’AS Monaco, a rendu hommage à Hakimi, qu’il considère aujourd’hui comme un grand frère. « Achraf m’a pris sous son aile et a fait en sorte de me mettre dans les meilleures conditions à mon arrivée en sélection. Il est bienveillant avec les jeunes et essaie toujours de créer un lien avec les autres. Il parle plusieurs langues, forcément ça aide. Sa façon de faire nous a liés. Aujourd’hui, je peux dire qu’on a un lien fraternel. Il est comme mon grand frère, moi comme son petit frère » a-t-il lâché, alors que se profil un choc entre le PSG et l’AS Monaco ce vendredi soir.