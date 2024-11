Mbappé - «Je t’aime» : Sa belle relation affichée sur Instagram !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un joli message qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Parti au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé n’a pas oublié l’anniversaire de son ami Achraf Hakimi en lui consacrant un poste pour ses 25 ans. Peu après son arrivée au PSG en 2021, l’international marocain avait noué une grosse complicité avec le capitaine des Bleus.

Inséparables au PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi doivent désormais faire l’un sans l’autre depuis l’arrivée du Français au Real Madrid. Mais la distance n’a pas fait oublier cette date du 4 novembre à Kylian Mbappé, envoyant un très beau message à l’international marocain : « Joyeux anniversaire mon frère. Je te souhaite le meilleur comme toujours. Je t’aime. » Entre les deux hommes, c'est un coup de foudre amical démarrant dès les premières semaines qui ont suivi leur rencontre.

Kylian Mbappé souhaite un joyeux anniversaire à Achraf Hakimi sur son compte Instagram. 🫂🇫🇷🇲🇦



« Joyeux anniversaire frérot. Je te souhaite le meilleur, comme toujours. Je t'aime. ❤️ » pic.twitter.com/DC87G5HRLI — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 4, 2024

« Il est passé d’un coéquipier à un ami, un mec de ma famille »

Achraf Hakimi ne s’en est jamais caché, Kylian Mbappé est l’une de ses plus belles rencontres dans le monde du football. « Le foot m'a permis de découvrir Kylian (Mbappé). Il est passé d’un coéquipier à un ami, un mec de ma famille », déclarait-il en 2023 au micro de Prime Vidéo. La star des Bleus, aussi, considère son désormais ex-coéquipier comme « un frangin, un membre de sa famille », soufflait l’un de ses proches au Parisien en marge de leur confrontation à la Coupe du monde 2022.

« Leur amitié en un mot ? Fusionnelle »

N’attendant pas son arrivée au Real Madrid pour apprendre l’espagnol, Kylian Mbappé a guidé Achraf Hakimi, formé chez les Merengue, dès sa signature au PSG, enchaînant rapidement loisirs et autres sorties ensemble. Les deux hommes avaient notamment été aperçus au Marrakech du Rire ou au Festival de Cannes. « Leur amitié en un mot ? Fusionnelle », jugeait un membre du cercle au Parisien. « Dans le football, on a beaucoup de coéquipiers, on joue avec beaucoup de joueurs différents, mais au final il y en a peu qui sont de vrais amis parce que l’un quitte le club puis l’autre quitte le club. Dans le cas de Kylian, il s’agit d’une véritable connexion entre nous, savourait Hakimi sur beIN Sports l’année dernière. Dès mon arrivée, il m’a beaucoup aidé, notamment pour m’intégrer. Il m’a donné un coup de main quand j’en avais besoin et ce n’est pas facile, surtout avec son statut de star mondiale. Je lui suis donc reconnaissant de m’avoir beaucoup aidé parce que je ne parlais pas la langue et que je ne connaissais personne ».