«Les filles se collaient à moi», Pierre Ménès se lâche !

Amadou Diawara

Dans une vidéo publiée sur YouTube ce mercredi, Pierre Ménès s'est livré sur sa vie privée, plus précisément sur une sortie en discothèque avec des joueurs de l'équipe de France Espoirs, et ce, à l'époque où Raymond Domenech était le sélectionneur.

Via Youtube, Pierre Ménès a publié une nouvelle vidéo du programme Pierrot Le Foot ce mercredi. L'occasion de raconter une anecdote avec des anciens joueurs de l'équipe de France Espoirs de Raymond Domenech. A en croire Pierre Ménès, il est sorti en boite de nuit avec la bande à Francis Llacer, et il a fait de très belles rencontres sur place.

«Je me suis pris pour Sean Connery»

« Le soir, on se retrouve à dîner à l’hôtel, il y avait du caviar à table évidemment. Et Francis Llacer, qui était la capitaine de l’équipe, se lève et dit "Bon Pierrot, ce soir tu nous emmènes en boîte" (…) Donc je me renseigne, on prend des taxis. On y va à neuf. J’arrive devant la boîte », a révélé Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

«C’était une boîte avec 200 filles, 200 prostituées»

« C’est la seule fois de ma vie où ça m’est arrivé : je me suis pris pour Sean Connery. Toutes les filles se collaient à moi, me caressaient les cheveux, ou le reste d’ailleurs. Enfin bref, c’était une boîte avec 200 filles, 200 prostituées. On a passé une soirée assez sympathique », a conclu Pierre Ménès.