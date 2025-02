Neymar : La scène surréaliste pour son premier match !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son grand retour sur le terrain avec Santos, Neymar a vécu une scène étonnante. Après avoir été malmené pendant la rencontre par ses adversaires, l’ancien attaquant du PSG a ensuite été assailli de demandes de photos par les joueurs de Botafogo de Ribeiro Preto à la fin de son premier match depuis sa signature à Santos..

Absent des terrains depuis sa rechute en novembre sous le maillot d’Al Hilal, Neymar a rejoué dans la nuit de mercredi à jeudi avec son club formateur de Santos, qu’il vient de rejoindre après la fin de son aventure en Arabie saoudite. L’ancien attaquant du PSG, qui fêtait ses 33 ans, était très attendu par le public mais également ses adversaires, redevenus des supporters après le coup de sifflet final.

Every Botafogo players including the staffs wanted to take photos with Neymar 😭pic.twitter.com/l36AXy8rvh