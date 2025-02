La Ligue 1 sur Canal+, l’annonce inattendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la Ligue 1 a quitté les antennes de Canal+ au terme de la saison dernière, John Textor milite pour le retour du Championnat sur la chaîne cryptée. Le président de l’Olympique Lyonnais a pris position sur le dossier brûlant des droits TV, alors que DAZN peine encore à attirer les supporters, avec un recours massif au piratage.

Le divorce a été brutal entre Canal+ et la LFP. La chaîne cryptée, diffuseur historique de la Ligue 1 depuis sa création en 1984, ne s’est pas positionné sur le dernier appel d’offres pour la diffusion du Championnat de France entre 2024 et 2029. Une réponse directe à la LFP qui n’avait pas diminué le montant de la note à son partenaire historique pour la diffusion de ses deux rencontres sur la période 2021-2024, et ce alors qu’Amazon Prime Video avait récupéré les droits des huit autres matches au rabais après le fiasco Mediapro. Depuis, c’est DAZN qui retransmet la quasi-totalité de la Ligue 1, en grande difficulté pour attirer les abonnées.

L’extrait en question. John Textor dimanche au micro de Canal+ International avant #OMOL : « Le football en France devrait être sur Canal+ » pic.twitter.com/NXWrOB7HqY — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) February 4, 2025

« Le football, en France, devrait être sur Canal + »

De son côté, John Textor ne cache pas sa préférence. Le patron de l’Olympique Lyonnais a surpris avant l’Olympico contre l’OM dimanche en militant pour le retour de la Ligue 1 sur la chaîne cryptée. « Le football, en France, devrait être sur Canal +. Je ne sais pas ce qui s’est passé avec tous les dirigeants du football français, mais c’est un mariage qui doit se refaire, a lancé l’Américain sur Canal+ Afrique, qui retransmettait le choc de la 20e journée sur le continent. Je sais que vous faites un super travail en Afrique mais nous avons besoin que vous fassiez un super job en France. »

DAZN, Canal+… Nouveau feuilleton en vue ?

La question des droits TV pourrait rapidement revenir sur la table puisque DAZN, qui vient de franchir le cap des 500 000 abonnées, dispose d'une porte de sortie le 1er décembre 2025 si la barre des 1,5 million d'abonnés n'a pas été atteinte.