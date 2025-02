Zidane accepte une proposition sans attendre !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après quatre ans d'absence sur scène, Malik Bentalha est de retour sur scène. L'humoriste va prendre possession de la nouvelle Adidas Arena, située à Porte de la Chapelle. Pour faire la promotion de ce spectacle, l'ancien poulain de Jamel Debbouze a fait appel à Zinédine Zidane, qui n'a pas hésité à jouer le jeu.

Malik Bentalha a annoncé son grand retour sur scène d’une façon originale, en diffusant une vidéo scénarisée sur les réseaux sociaux. Pour cela, l’humoriste a fait appel à plusieurs de ses amis. Dans le scénario imaginé, le comédien contacte plusieurs personnalités (Nikola Karabatic, Bradley Barcola, DJ Snake, Eric Judor, Achraf Hakimi entre autres) pour obtenir l’autorisation de jouer à l’Adidas Arena. Tous ont la même réponse : « Il faut voir avec le patron ». Et le boss se révèle être Zinédine Zidane, lié contractuellement avec la marque aux trois bandes depuis 1998.

Zidane à la tête des Bleus ? 🏆 Moscato dévoile le successeur de Deschamps avant même la fin de la Coupe !

➡️ https://t.co/LrGclERCuT pic.twitter.com/fZkhsUeWMN — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

« Je vais te laisser les clés »

« Salut Malik, c’est ZZ. Je vais te laisser les clés de l’Arena Adidas, mais s’il te plaît, ne pas de bêtises. Bon spectacle, amuse toi bien. A bientôt » confie Zinédine Zidane dans une vidéo publiée il y a plusieurs mois. Depuis, Bentalha a obtenu les clés de la nouvelle salle parisienne. Les 11 et 12 avril prochain, il y présentera son nouveau spectacle « Nouveau Monde », avant d'entamer une tournée dans toute la France.

« Je l’admire »

Questionné par Rires et Chansons, l’humoriste a rendu hommage à Zinédine Zidane, qui n’a pas hésité à jouer le jeu. « Il est charismatique dans sa voix. C’est le héros pour beaucoup de Français. Parfois tu es déçu de rencontrer tes idoles, et avec lui, au contraire, ça rend le truc encore plus fou parce qu’il est humble, modeste, gentil. Je lui ai demandé, il l’a fait tout de suite. Le premier à m’avoir envoyé la vidéo était Zizou. C’est la grande classe, je l’admire » a lâché Bentalha.