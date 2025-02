Zidane : Grosse annonce à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Invité à se prononcer en conférence de presse sur le futur départ de Didier Deschamps et la possible nomination de Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Adrien Rabiot a passé un message fort vendredi. Et le milieu de terrain de l'OM semble déjà emballé à l'idée d'être dirigé par Zidane chez les Bleus...

C'est désormais officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026 après quatorze ans de bons et loyaux services. Zinedine Zidane apparait déjà comme le grandissime favori pour venir lui succéder sur le banc des Bleus, et cette nouvelle suscite déjà de nombreuses réactions, comme celle d'Adrien Rabiot du côté de l'OM.

Rabiot réagit pour Deschamps

Interrogé en conférence de presse vendredi, le milieu de terrain de l'équipe de France et de l'OM a d'abord évoqué l'annonce du départ de Didier Deschamps : « Cela peut booster tout le monde, autant les joueurs que lui et son staff. Il va rester une dernière grosse compétition, à part la Ligue des nations. Ce sera un objectif pour lui, il a cet esprit de compétiteur de vouloir bien finir. Pour les joueurs, aussi, de pouvoir bien figurer et lui offrir quelque chose, une belle sortie, parce que c’est ce qu’il mérite. Pour la suite, c’est difficile d’en parler », confie Rabiot, qui s'est tout de même exprimé sur Zinedine Zidane.

« Zidane ? Ce serait très fort »

« Zidane ? Ce serait très fort. Mais on ne peut pas en dire plus parce qu’on ne sait pas ce qu’il en sera », explique le joueur de l'OM, qui semble donc déjà emballé par la possible nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur national.